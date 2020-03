Diakoninnen laden zum WhatsApp-Gottesdienst ein

Langenhagen. Eigentlich hätte es ein großer Jugendgottesdienst in der Elisabeth-Kirche mit anschließender Konfi-Party im Gemeindehaus werden sollen. Eigentlich – denn natürlich musste auch diese Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Da aber Not bekanntlich erfinderisch macht, ließen es die Diakoninnen Beate Granobs und Anna Clausnitzer nicht bei der Absage bewenden.Gemeinsam mit Aktiven aus der Evangelischen Jugend der Langenhagener Kirchengemeinden Elisabeth und Matthias Claudius laden sie jetzt zum WhatsApp-Gottesdienst am Sonnabend, 21. März, um 17 Uhr ein. „Wir verschicken Einladungen mit einem Link zu einer Gruppe, in der unser Gottesdienst mit unterschiedlichen Medien stattfindet“, erzählt Anna Clausnitzer. „Es ist ein Experiment, und natürlich hoffen wir auf positive Resonanz.“Wichtig ist der Diakonin, dass nicht nur sie und Beate Granobs den Gottesdienst gestalten, sondern dass auch Jugendliche daran mitwirken. „Wir werden mit Text- und Sprachnachrichten arbeiten, mit Youtube-Videos, Bildern und Musik“, verspricht Clausnitzer. Da dieser WhatsApp-Gottesdienst für alle Beteiligten der erste seiner Art und eine Art Pilotprojekt ist, kann sie nur schätzen, dass er etwa 30 bis 45 Minuten dauern wird. Und sowohl Clausnitzer als auch Granobs vertrauen auf ihr Improvisationstalent: „Da das jetzt eine sehr spontane Idee war, haben wir auch keine Zeit zum Proben“, stellen sie fest. Vielleicht, so hoffen alle, die morgen dabei sein werden, entsteht daraus ja etwas Spannendes, Neues …„Du möchtest den Gottesdienst nutzen, um etwas vor Gott zu bringen?“, fragt das Gottesdienst-Team in seiner Einladung an die Langenhagener Konfirmandinnen und Konfirmanden. „Dann schicke dein Gebetsanliegen an Beate Granobs oder Anna Clausnitzer.“ Die Einladung endet ganz pragmatisch mit einem wichtigen Appell an die jungen Leute: „#händewaschennichtvergessen #stayathome ❤.“