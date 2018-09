Es ist wieder soweit

Oktoberfest in Krähenwinkel am 22. September

Krähenwinkel. „O´zapft is – Zeit für Lederhos´n und Dirndl“ - mit diesem Motto geht das Oktoberfest des CDU Ortsverbands Krähenwinkel in seine dritte Auflage. Am Sonnabend, 22.September, ab 18 Uhr sind alle Freunde der bayrischen Gaudi wieder herzlich ins Dorfgemeinschaftshaus auf dem Moorhofe eingeladen. Und ebenfalls zum dritten Mal dabei sind die Guggis, die Party- und Stimmungsband aus der oberösterreichischen Partnergemeinde Stadl-Paura. Hier ist gute Laune bei zünftiger Stimmungs- und Partymusik garantiert. Und selbstverständlich öffnet auch das Team vom Dorfgemeinschaftshaus die Küche und serviert bayrische Spezialitäten. Karten zum Preis von 15 Europro Person gibt es ab sofort im Hofladen Schmidt-Nordmeier, im Dorfgemeinschaftshaus oder auch bei den Vorstandsmitgliedern. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.cdu-kraehenwinkel.de.