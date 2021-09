"Es soll kein Strohfeuer bleiben"

Inklusives Sportfest in Langenhagen mit großer Beteiligung

Langenhagen. Mehr als 250 Frauen und Männer mit und ohne Behinderungen haben amvergangenen Wochenende das inklusive Sportfest auf dem Gelände des SCLangenhagen besucht. Und alle die kamen, gingen anschließend mit einem Lächelnauf dem Gesicht nach Hause. „So etwas müsste es viel häufiger geben“, sagt einVater, der mit seiner ganzen Familie gekommen ist. „Mein Sohn hat eineBehinderung und hier blüht er richtig auf.“ Dazu beigetragen haben sicherlich dieverschiedenen Sportangebote, die ausprobiert werden konnten. VonRollstuhlbasketball, Tennis, über Lichtpunktschießen bis hin zur Kletterwand waralles dabei. Das erste inklusive Sportfest in Langenhagen wurde von vielenOrganisationen gemeinschaftlich veranstaltet. Die LebenshilfeLangenhagen/Wedemark, der Sportring Langenhagen, der Regionssportbund Hannover,der LandesSportBund Niedersachsen und die Stadt Langenhagen. Alle arbeiteten imVorfeld Hand in Hand.„Besonders wichtig war uns die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen aufallen Ebenen“, sagt der LSB-Projektreferent Jaak Beil. „Die Klientinnen und Klientender Lebenshilfe wurden bereits in die ersten Planungen des Sportfests miteinbezogen und waren an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt.“ Luisa Haller vonder Lebenshilfe Langenhagen/Wedemark sieht das Sportfest als Auftakt für mehrinklusive Strukturen in der Sportlandschaft in Langenhagen. „Das Fest war sichererst der Anfang. Jetzt heißt es, die inklusiven Strukturen in den Sportvereinen zuetablieren.“ Das sieht auch Heite Stünkel vom Sportring Langenhagen so. Erwünscht sich für die Zukunft noch mehr Beteiligung. „Unsere Vereine hier inLangenhagen haben eine offene Haltung. Das müssen wir aber noch besser nachaußen transportieren.“ Das Sportfest soll kein Strohfeuer bleiben, da sind sich alleBeteiligten einig. Bereits jetzt werden erste Gespräche darüber geführt, wo daszweite inklusive Sportfest in Langenhagen im kommenden Jahr stattfinden kann.Interessierte Vereine können sich jederzeit bei den Organisatoren melden.Die Organisatoren bedanken sich beim SC Langenhagen für die Ausrichtung diesertollen Veranstaltung.