Es steht jetzt 1:1 in der Viertelfinalserie

Eishockey: Hannover Scorpions verlieren bei SB Rosenheim mit 1:3

Langenhagen/Mellendorf. 1:1 in der Serie nach dem 1:3 in Rosenheim: Die Scorpions tragen das nächste Viertelfinalspiel am Dienstagabend, 20 Uhr, in der Hus-de-Groot-Eisarena aus.Das Spiel in Rosenheim ging im Mitteldrittel verloren, als die Scorpions in Überzahl den Gegentreffer zum 1:2 erhielten und einige Zeit brauchten, um sich davon zu erholen.„Wir müssen am Dienstag die Leistung, die wir in der ersten Begegnung gegen Rosenheim gezeigt haben, aufs Eis bringen“, so Coach Dieter Reiss.Unabhängig vom Ausgang am Dienstagabend, 20 Uhr, in der Hus-de-Groot-Eisarena findet die nächste Begegnung am Freitag, 8. April, 19:30 Uhr in Rosenheim statt.Sollte bis dahin kein Sieger der Serie feststehen, findet die definitiv letzte Begegnung des Viertelfinals am Sonntag,, 10. April, in der Hus-de-Groot-Eisarena in Mellendorf statt.