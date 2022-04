Es verzögert sich

Langenhagen (ok). Gleich an zwei Schulen im Stadtgebiet verschiebt sich die Bauzeit nach hinten: Beim Gymnasium dauert es ein halbes Jahr länger, bis der Neubau an der Theodor-Heuss-Straße bezogen werden kann. Und was die Hermann-Löns-Schule angeht, so müssen die Mädchen und Jungen noch bis zu einem Jahr länger im temporären Container "Rote Schule" bleiben. Grund ist die Sanierung eines Brandschadens aus dem Dezember, der doch größere Ausmaße als vermutet annimmt. "Wir mussten alles bis auf den Rohbau zurücksetzen", sagt Tilman Graupner aus dem zuständigen Architekturbüro "Pfitzner Moorkens". Bis im Sommer 2023 soll dann der Neubau nach drei Jahren stehen. Der Ganztagsbetrieb sei ab Sommer durch die Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus gesichert. Beim Gymnasium sind es nach Auskunft des Stadtbaurates Carsten Hettwer Lieferunsicherheiten, die auch eine Teil-Inbetriebnahme verhinderten. Jetzt werde die gesamte Schule erst zum Halbjahr 2023 umziehen und solange noch an den Standorten Konrad-Adenauer-Straße und Ada-Lessing-Platz bleiben.