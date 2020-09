Es wird billiger

Veranstaltungssporthalle wird schon dieses Jahr fertig

Langenhagen (ok). Sie sollte eigentlich erst im März stehen, jetzt wird sie aber doch schon Ende dieses Jahres fertig. Im Klartext bedeutet das, dass die für 2021 geplanten Ausgaben von 1,9 Miliionen Euro für de Veranstaltungssporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße vorgezogen werden können. Und laufen die Abnahmen ebenfalls noch in diesem Jahr, profitiert die Stadt Langenhagen auch von einer Mehrwertsteuerabsenkung in Höhe von rund 150.000 Euro.