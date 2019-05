Europaabgeordneter hautnah

Bernd Lange am Infostand der SPD

Langenhagen. Am Sonntag, 26. Mai, ist Europawahl. Für Niedersachsenund Langenhagen steht für die SPD Bernd Lange auf dem Wahlzettel. Er war bereits von 1994 bis 2004 Europaabgeordneter und ist seit 2009 erneut im Parlament vertreten. Er ist ferner Vorsitzender des Handelsausschusses des Europäischen Parlaments. Am Sonnabend 25. Mai, ist er auf dem Infostand der SPD Langenhagen in der Zeit von 9 bid 9.30 Uhr zu Gast und stellt sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Der Infostand ist auf dem Marktplatzvor der Sparkasse beim CCL zu finden.