Eva Bender wird Stadträtin

Rat der Stadt wählte 38-Jährige mit sehr großer Mehrheit

Langenhagen (ok). Die Nachfolge von Monika Gotzes-Karrasch als Stadträtin ist geregelt. Gotzes-Karrasch geht am 31. Mai in den Ruhestand. Der Rat der Stadt Langenhagen hat in seiner jüngsten Sitzung Eva Bender mit 25 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen gewählt. Die 38-jährige Diplom-Sozialwissenschaftlerin hat sich gegen insgesamt 28 andere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Sie verfügt über langjährige Berufs- und Führungserfahrung im öffentlichen Dienst und über mehrjährige politische Erfahrungen. Zuletzt leitete Eva Bender fast drei Jahre lang den Fachbereich Schule bei der Stadt Braunschweig, sie war Aufsichtsratsvorsitzende der VHS Braunschweig und bis Mitte 2014 Geschäftsführerin der SPD-Ratsfraktion Hannover.