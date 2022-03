Examensgottesdienst des Vikars

Martinskirche: Hendrik Hundertmark wird am nächsten Sonntag um 10 Uhr geprüft

Engelbostel/Schulenburg. „Ich rechne Sonntag mit einem großen Fanclub“, ist sich Pastor Rainer Müller-Jödicke sicher. Am 27. März wird der Gottesdienst um 10 Uhr ein besonderer sein, denn unter die Gemeinde werden sich die Prüfenden aus dem Predigerseminar mischen und ein fachliches Auge auf Hendrik Hundertmark werden. Der junge Theologe ist seit anderthalb Jahren Vikar in Engelbostel und muss nun seinen Examensgottesdienst gestalten – auch wenn er noch einige weitere Monate in der Martinsgemeinde bleiben wird.„Im Februar war unser Vikar zweieinhalb Wochen lang freigestellt, um sich gründlich vorzubereiten und die Predigt mit allem drum und dran einzureichen, jetzt ist nicht nur die Prüfungskommission gespannt auf die Umsetzung“, erläutert Müller-Jödicke als Vikariatsleiter. Als Ausbilder wird er sich hinterher mit dem Vikar im Gemeindehaus für ein mehrstündiges Prüfungsgespräch treffen und die Zensur für diesen Prüfungsteil festlegen. Darum hofft Müller-Jödicke auf viele wohlwollende Unterstützer in der Gottesdienstgemeinde und lädt herzlich für Sonntag ein.