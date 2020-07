expert blickt mit Zuversicht in die Zukunft

Bilanzpressekonferenz im 58. Geschäftsjahr

Langenhagen. Die expert-Gruppe hat in ihrem 58. Geschäftsjahr mit einem beständigen Ergebnis ihre Marktposition weiter gefestigt: Der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen ohne Mehrwertsteuer betrug im abgelaufenen expert-Geschäftsjahr (1. April 2019 bis 31. März 2020) rund 2,08 Milliarden Euro und lag mit einem leichten Minus von 2,8 Prozent knapp unter dem Vorjahreswert.Das Geschäftsjahr 2019/2020 war gekennzeichnet durch anspruchsvolle Rahmenbedingungen: „expert hat unter diesen Voraussetzungen ein gutes Ergebnis erzielt und sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Dieses Resultat verdanken wir vor allem der Leistungsfähigkeit unserer Gesellschafter“, erklärt Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE.Im abgelaufenen Geschäftsjahr zählte die expert-Gruppe 211 Gesellschafter mit 409 Standorten – davon betreiben 145 eine eigene Service-Werkstatt. Die Anzahl der expert-Fachmärkte wuchs auf 277. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 werden zudem drei neue Gesellschafter mit fünf Fachmärkten und einer Gesamtverkaufsfläche von rund 8.700 Quadratmetern zu expert wechseln.Da es sich bei expert um eine Verbundgruppe handelt, kann kein Gewinn im klassischen Sinne kommuniziert werden. Der Gradmesser ist die Gesamtbonusausschüttung an die expert-Gesellschafter. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der expert-Gruppe fiel diese mit 200,5 Millionen Euro auf einem hohen Niveau aus. Das entspricht 11,8 Prozent des jahresbonuspflichtigen Umsatzes. Zudem konnte die expert SE mit 34,1 Prozent eine sehr hohe Eigenkapitalquote ausweisen.Partnerschaften bewähren sich in herausfordernden ZeitenIm März 2020 zwangen die Covid-19-Verordnungen alle expert-Standorte deutschlandweit vorübergehend zu schließen – umgehend wurden im gesamten Verbund vielfältige Maßnahmen zur Bewältigung initiiert: Die Zentrale garantierte durch eine intensive Unterstützung, dass alle expert-Gesellschafter die stationären Wiedereröffnungen optimal umsetzen konnten. Auch stellte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Industrie- und Dienstleistungspartnern eine bestmögliche Basis dar, um die Herausforderungen infolge von Covid-19 erfolgreich zu meistern.Während der Lockdown-Phase hat sich insbesondere der dezentrale expert-Ansatz – stationäres Geschäft in der Kombination mit regionalem und überregionalem Online-Auftritt – bewährt. Mit Hilfe dessen konnte die expert-Gruppe diese Belastungsprobe gemeinschaftlich erfolgreich bewältigen: Gesellschafter wurden regional unterstützt und realisieren das Konzept mit voller Überzeugung.Hinsichtlich des Konjunkturpakets der Bundesregierung und gemäß der Fokussierung auf den Kunden empfiehlt expert ihren Gesellschaftern, die Senkung des Mehrwertsteuersatzes direkt an ihre Kunden weiterzugeben. Unter Berücksichtigung der kurzen Vorbereitungszeit beweist die gesamte Kooperation hier ihre Umsetzungsstärke: Alle Gesellschafter wurden bei der Implementierung unterstützt und expert stellt sicher, dass Kunden – am Point of Sale und online – „Mit Sicherheit die richtigen Preise“ wahrnehmen. Generell sind die vollständigen Auswirkungen der Pandemie auch für die expert-Gruppe nicht absehbar, sodass weiterhin latente Risiken bestehen bleiben.Nachhaltige Mehrwerte für den KundenAuch im aktuellen Geschäftsjahr verfolgt expert das Ziel, die hohen Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Die kontinuierliche Erweiterung des umfassenden expert-Serviceportfolios ist Teil davon: Ein weitreichendes Netz an Service-Werkstätten unterstreicht den vollumfänglichen Service-Charakter. Mit expert Connect zeigt expert Kunden die Vernetzbarkeit der Produkte auf und bietet eine ganzheitliche Lösung. Dazu Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce: „Wir bieten den Kunden Mehrwerte, die weit über das reine Produkt hinausgehen. Zusätzlich haben wir bei der Erweiterung unserer Service-Leistungen stets die Nachhaltigkeit im Blick.“ So wurden – mit Hilfe der Tochterfirma expert Technik SE & Co. KG – seit 2013 zahlreiche E-Tankstellen an expert-Standorten installiert. Auch das im Geschäftsjahr 2019/2020 erfolgreich eingeführte Mehrwegbehälterkonzept hat sich etabliert. Die wiederverwertbare Kunststoffbehälterlösung ersetzt seit Dezember 2019 die klassische Kartonage im Logistikprozess und bietet der gesamten expert-Gruppe positive Effekte.expert blickt positiv in die ZukunftNach der schlechten Umsatzentwicklung zu Beginn des aktuellen Geschäftsjahres durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte expert im Mai eine deutlich bessere Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr (+23,2 Prozent) und zum Markt realisieren. Dieser Trend setzte sich erfreulicherweise im Juni fort.Ein Garant für diese Entwicklung bei expert sind die Mitarbeiter: „Sie sind unser Schlüssel zum Erfolg, um den Kundenwunsch ideal zu erfüllen. Deshalb stellen wir sie in den Fokus“, sagt Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung. Im vergangenen Geschäftsjahr entwickelte expert daher einheitliche Leitlinien, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Für jeden Mitarbeiter bedarfsgerechte Maßnahmen zur kontinuierlichen Förderung der individuellen Kompetenzen zu erarbeiten und ihm attraktive Qualifizierungsmöglichkeiten zu bieten. So unterstützt expert alle Gesellschafter und Mitarbeiter durch Maßnahmen wie ein hybrides Mystery Shopping inklusive umfassender Analyse, um die Beratungs- und Verkaufsqualifikationen langfristig zu optimieren.Zukunftsfähige Kernkompetenz: LogistikDurch den Neubau der Logistik investiert expert in die Zukunft und stärkt eine Kernkompetenz. Das leistungsstarke expert Fulfillment Center gewährleistet expert-Fachhändlern eine optimale Warenversorgung für das expert-Kerngeschäft: den stationären Fachhandel. Zugleich wird expert damit den hohen Anforderungen des Online-Geschäfts gerecht. Nach Baubeginn im April 2020 schreitet der Bau planmäßig voran. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen expert-Logistik soll Ende 2021 erfolgen.Über die expert SEDie expert SE mit Sitz in Langenhagen ist eine Handelsverbundgruppe für Consumer Electronics, Informationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte. Aktuell sind in ihr 211 expert-Gesellschafter mit insgesamt 409 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlossen. Getreu dem Markenclaim „Mit den besten Empfehlungen“ steht expert wie kein anderer Elektronikfachhändler für höchste Service- und Beratungskompetenz. In der über 55-jährigen Unternehmensgeschichte konnte sich expert eine starke Position im Markt erarbeiten und ist inzwischen zweitgrößter Elektronikfachhändler in Deutschland. Seit Jahren verzeichnet die expert-Gruppe Geschäftsergebnisse, die über dem Branchendurchschnitt liegen. Im Geschäftsjahr 2019/2020 belief sich der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen (ohne MwSt.) auf 2,08 Milliarden Euro. www.expert.deDie Marke expert ist an mehr als 4.000 Standorten in insgesamt 22 Ländern vertreten. Die jeweiligen Landesgesellschaften sind in der 1967 gegründeten expert International zusammengeschlossen, die ihren Sitz in Zürich hat. Im Jahr 2019 erwirtschafteten alle Mitglieder der expert International einen Gesamtumsatz von rund 16 Milliarden Euro. www.expert.org