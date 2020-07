Fahrbahn wird repariert

Arbeiten an der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide

Kaltenweide. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nimmt an der Anschlusstelle Langenhagen-Kaltenweide der Autobahn A352 Fahrbahnreparaturarbeiten im Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Hannover in Angriff. Zunächst erfolgt tagsüber am Donnerstag, 9. Juli, von 8:bis 22 Uhr die Sperrung der Abfahrt Langenhagen-Kaltenweide der Richtungsfahrbahn Dortmund. Die Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten die nächste nutzbare Anschlussstelle Hannover-Flughafen im Zeitraum der Sperrung zu nutzen.Die Auffahrt von der Weiherfeldallee auf die A352 kann in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Dortmund weiter genutzt werden.In der Nacht von Freitag, 10. Julii, ab etwa 19 Uhr auf Sonnabend, 11. Juli, bis etwa 18 Uhr erfolgt die Sperrung der Auffahrt Langenhagen-Kaltenweide der Richtungsfahrbahn Dortmund auf die A352. Die Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten die nächste nutzbare Auffahrt, Hannover-Flughafen, im Zeitraum der Sperrung zu nutzen.Die Abfahrt der Richtungsfahrbahn Dortmund der A352 an der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide kann während der nächtlichen Sperrung der Auffahrt weiter genutzt werden. Am Montag, 13. Juli, erfolgen tagsüber die Markierungsarbeiten im Bereich der zuvor sanierten Fahrbahnen der A352 an der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide.Die Abfahrt der Anschlusstelle von der A 352, wird daher von etwa 8 bis etwa 14 Uhr gesperrt. Die Auffahrt auf die A 352 von der Weiherfeldallee wird etwa von 14 Uhr bis etwa 20 Uhr gesperrt.Die Richtungsfahrbahn Hamburg ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen.Witterungsbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen.Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen Ver-kehrsteilnehmern für ihr Verständnisund bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich und auf den Ausweichstrecken.