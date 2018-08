Fahrbahn wird saniert

Schleswigstraße und Rehkamp gesperrt

Langnehagen. Die Schleswigstraße und der östlichste Abschnitt der Straße Rehkamp, zwischen Schleswigstraße und Wendehammer, erhalten eine neue Fahrbahndecke. Die von der Stadtverwaltung beauftragte Firma hat bereits mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Voraussichtlich bis Ende September, bis zur Fertigstellung der neuen Fahrbahndeck, ist in beiden Straßen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zudem sind Sperrungen erforderlich, wenn vom 7. bis 12. September der neue Asphalt eingebaut werden soll.Zunächst werden punktuelle Schäden der Gossen beseitigt. Dafür werden die Fahrbahnen entsprechend des Baufortschrittes halbseitig für Kraftfahrzeuge gesperrt. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 7. September.Am Wochenende vom 7. bis 9. September soll die alte Fahrbahndecke im Rehkamp abgefräst und eine neue Decke aufgebracht werden. Im Anschluss daran, vom 10. bis 12. September, erhält die Schleswigstraße auf kompletter Länge von der Straße „Am Rehkamp“ bis zur Hanseatenstraße eine neue Fahrbahndecke.Die Straßen werden im entsprechenden Zeitraum gesperrt. Die Umleitungsstrecken werden jeweils über die Hanseatenstraße, Am Pferdemarkt, Flughafenstraße und Wagenzeller Straße ausgeschildert.Abschließend werden Randfugen oder Einbauten herstellt, was halbseitige Einengung des Verkehrs erfordert. Vorbehaltlich der Witterung ist die Gesamtmaßnahme Ende der 38. Kalenderwoche, 23. September, abgeschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 150.000 Euro.