Fahrbahnerneuerung verzögert sich

Weiterhin Behinderungen zwischen Langenhagen und Bothfeld

Langenhagen. Im Zuge der Arbeiten an der L382 werden umfangreichere Bauarbeiten erforderlich als ur- sprünglich vorgesehen. Das Schadensbild nach Ausbau der oberen Deckschichten hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover dazu veranlasst, den Austausch wei- terer Tragschichten vorzunehmen. Dies führt dazu, dass die Baumaßnahme voraussichtlich erst zum 24. Mai fertig gestellt werden kann, ursprünglich war als Fertigstellungstermin der 6. Mai vorgesehen. Derzeit erfolgen die Fahrbahnarbeiten zwischen Langenhagen und Bothfeld auf der Fahrtrichtung Bothfeld. Die Deckschichterneuerung direkt im Kreuzungsbereich Bothfelder Straße /Einmündung Silbersee führt in der Zeit vom 26. bis 29. April zu einer geänderten Verkehrsführung. Der Verkehr wird in dieser Zeit bereits eine Kreuzung vorher, an der Kreuzung Bothfelder Str./ Oertze Weg/ Breslauer Straße übergeleitet. Die Zufahrt vom Oertzeweg beziehungsweise von der Breslauer Straße auf die Bothfelder Straße ist in dieser Zeit nicht möglich. Anlieger nutzen bitte die Umleitung zur Theodor-Heuss Str. beziehungsweise vom Oertzeweg zur Erich-Ollenhauer Straße. Nach Fertigstellung der Arbeiten in Fahrtrichtung Bothfeld wird der Verkehr voraussichtlich ab dem 2. Mai auf die neue Fahrbahn umlegt, so dass die Arbeiten in Fahrtrichtung Langenhagen beginnen können. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.