Fahrradtour mit Kleinkunst

27. Juni: Bike´n Art Mime Event Festival startet

Langenhagen. Eine besondere Veranstaltung findet am Sonntag, 27. Juni, statt – eine einzigartige Kombination aus RadTour, Naturerlebnis und Event Performances: Pantomime, Musik, Comedy, Clown und Open-Air-Theater (natürlich Corona-konform!). Mit der Teilnahme an diesem Event wird das Publikum nach monatelangem Kultur-Entzug ihr Kultur-Hunger stillen können.Die Coronakrise stellt den Theaterbetrieb, Künstler und Publikum vor viele Herausforderungen. Dieses Projekt ist auf eine pandemietaugliche Variante eines Open Air Festivals konzipiert und vermittelt spannende Einblicke in die Natur, Freizeitaktivität und Theatergenus zugleich.Ein professionelles Künstlerprogramm von Höhequalität sorgt dafür, dass die Radtour Pausen zur kulturellen Highlight werden.An insgesamt fünf Orte (nach Wahl) kann die RadTour gestartet werden. Diese Startplätze sind die eigentlichen Showspots des Festivals und sind durch eine Fahrradstrecke verbunden. Auf ihr kann wahlweise von fünf bis zu etwa 30 Kilometer gefahren werden und hat fünf Pausenstopps an den entsprechenden Event-Spots. Die Pausen werden zum Theater- und Kultur-Erlebnis. Die Teilnehmende starten an den von ihnen gewählten Event-Spots und fahren zu den nächsten Showspots im Uhrzeigersinn. Die Vorführungen beginnen an den einzelnen Standorten um 13 Uhr, dauern 20 Miuten. und folgen einem einstündigen Rhythmus bis zum Abschluss der Veranstaltung gegen 17.15 Uhr.Das Festival wurde geplant und organisiert von den kreativen Theaterschaffenden Enthusiasten des Kulturvereins euro Art Experience und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen örtlichen Partnern, unterstützt von großartigen Förderern und Sponsoren: Region Hannover, Sparkasse Hannover, Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Energiewerke Isernhagen. Bike'n Art steht unter der Schirmherrschaft von Arpad Bogya, Bürgermeister der Gemeinde Isernhagen. Dieses kreative und künstlerische Projekt wird jährlich in der Region Hannover organisiert mit dem Ziel eine nachhaltig beliebte Veranstaltung zu etablieren, die Kunst, Sport und Entertainment miteinander vereint. Das ist auch eine herausragende Möglichkeit das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Region Hannover in dieser schwierigen Corona Zeit wieder zu beleben. Startpunkt in Langenhagen ist der Golfclub in LangenhagenDas Projekt Team - euro Art experience ist hoffnungsvoll, dass Bike und Art Festival erfolgreich wird und dass ganz viele Menschen die Veranstaltung besuchen.Weitere Informationen unter www.bike-and-art.com