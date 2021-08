DRK Krähenwinkel unternahm Tagesfahrt

Krähenwinkel. Nach langer Coronapause, wurde die erste Tagesfahrt, eine Fahrt ins Blaue, des DRK Krähenwinkel gestartet. Um 7.30 Uhr ging es los nach Schulau an der Elbe zur Schiffsbegrüßungsanlage. Leider war kein Schiff in Sicht. Also ging es nach Hamburg zum Mittagessen in den Elbspeicher. Ein Container-Riese wurde direkt vor den Gästen, mit mehreren Schleppern, in den Containerhafen bugsiert.Nach der Mittagspause starteten die Teilnehmer zu einer Rundfahrt durch die Speicherstadt, dann wurde der Heimweg angetreten. Natürlich ging die Heimfahrt nicht ohne Kaffeepause zu Ende .Wenn die Corona-Lage es zulässt, ist noch eine zweite Fahrt in diesem Jahr geplant.