Faires Miteinander durch Verstand und Technik

Vortrag über richtigen Umgang von Fahrrad- und LKW-Fahrern

Langenhagen. Richtig miteinander umgehen: Das ist das Ziel des ADFC-Vortrages und des anschließenden Gesprächs mit dem Berufskraftfahrer Axel Flaake aus Bad Oeynhausen. Seine langjährige Berufserfahrung "oben im Brummi" hat er genutzt, um in Podiumsdiskussionen auf der IAA, in TV-Berichten und in informativen Online-Videos die gegenseitige Aufklärung über das Verhalten der höchst unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer auf dem Rad bzw. im Lkw voranzutreiben. Am 25. April 2019 kommt er um 19 Uhr zum monatlichen ADFC-Donnerstags-Stammtisch in "Das Leibniz", Leibnizstraße 56 in Langenhagen, um Hintergründe zu erläutern sowie praxisorientierte Tipps mit den Gästen zu diesem oft speziellen Verhältnis Rad/Lkw zu diskutieren: Schwerpunkt Unfallvermeidung.Alle Gäste und alle ADFC-Mitglieder sind herzlich eingeladen: Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Mehr über Veranstaltungen rund ums Rad: www.ADFC-Langenhagen.de.