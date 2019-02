Gemeinsamer Besuch der Ausstellung im Berggarten

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH veranstaltet am Freitag, 22. Februar, einen Ausflug in den Berggarten nach Hannover- Herrenhausen in die Ausstelllung „Farbenrausch der Tropen“.Es handelt sich um einen „Mini- Silbertour- Ausflug". Das heißt, dass besonders ältere Menschen angesprochen werden, die gerne einen kleinen Ausflug in der Gruppe unternehmen möchten. Rollatoren können mitgenommen werden, der Berggarten ist barrierefrei. Einige Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter werden dabei sein und unterstützen.Leuchtende Stoffe wetteifern mit Bambus und bunten Blüten um Aufmerksamkeit und holen das Flair asiatischer Blüten-Shows ins winterliche Hannover. Mehr als 600 Vanda-Orchideen sind ein Highlight der Ausstellung: Ihre Blütenfarben reichen von Blauviolett über Rosa und Weiß bis zu Rot- und Gelbtönen.Gemeinsamer Start am Quartierstreff ist um 10:20 Uhr. Wer möchte kann vorher ab 8.30 Uhr zum Frühstück in den Quartierstreff kommen. Dann fahren wir mit dem Bus und der Straßenbahn bis zum Berggarten in Herrenhausen. Die Rückkehr ist für den Nachmittag geplant.Der Ausflug kostet fünf Euro pro Person (inkluisive Fahrtkosten und Eintrittsgeld). Eine kurze Anmeldung ist erforderlich.