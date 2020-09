Fast 600 Euro für Spielgeräte

E-Center Cramer spendet für Zwölf-Apostel-Kindertagesstätte

Langenhagen. Die Langenhagener Kunden des E-Centers Cramer an der Walsroder Straße haben im Zeitraum im Juni und Juli 593,25 Euro an Pfandspenden gesammelt. Bei diesen bedanken sich Kitatagesstättenleiterin Gabriele Hellfeuer und das gesamte Team der Kindertagesstätte Zwölf Apostel. Die Spenden sollen für Spielgeräte im Außenbereich genutzt werden, da die jetzigen schon seit 1997 in Gebrauch sind und Bedarf an neuen Geräten besteht. Auch das Edekateam bedankt sich bei den Kunden und wartet auf die nächsten Spendenempfänger, die sich gerne im E-Center melden dürfen. Ab November ist die Spendenbox wieder frei und wartet auf die nächste Aktion.