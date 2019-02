Feierabend bei der Sparkasse in Godshorn

Vorstandsstab verweist auf Dialogcenter und Sprachportal als Alternativen

Godshorn (ok). In Godhorn ist am 21. Februar Schicht im Schacht. Dann ist der letzte Tag in der Sparkasse an der Straße Alt Godshorn; Filiale und SB-Bereich haben noch einmal bis 19 Uhr geöffnet. Und dann? Die nächste Anlaufstelle ist nach diesem Termin das Beratungscenter an der Walsroder Straße. Für die Godshornerin Heidi Rosebrock ein Unding. Der Weg sei ohne Auto weit für sie; die Kernstadt schwer zu erreichen. Die Rentnerin kann nicht verstehen, warum nicht wenigstens Geldautomaten in Godshorn bleiben. Stefan Becker aus dem Vorstandsstab der Sparkasse Hannover sagt etwas verklausuliert: „Auch reine Automaten-Standorten müssen wir unter Nachfrage- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten bewerten und für das Gesamtnetz eine Standort-Struktur schaffen, die den Ansprüchen an ein kundenorientiertes, leistungsfähiges und wirtschaftlich tragfähiges Angebot gerecht wird.“ Selbst nach Abschluss dieser Strukturveränderungen biete die Sparkasse Hannover noch immer das mit Abstand dichteste Standortnetz der Kreditinstitute in der Region. An anderen Standorten habe es viele Gespräche mit älteren Kunden gegeben, die dem Online-Banking skeptisch gegenüber stünden. Becker verweist in diesem Zusammenhang auf das Dialogcenter, in dem Serviceanfragen erledigt und Produkte wie Haftpflichtversicherungen oder Privatkredite abgeschlossen werden können. Der klassische Kontoservie wie etwa Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften werde rund um die Uhr im so genannten Sprachportal angeboten. Was konkret den Standort Godshorn angeht: Eine andere Anlaufstelle sei hier auch das Beratungscenter in Vinnhorst, und Bargeld gebe es beim Einkauf auch im Edeka-Markt an der Hauptstraße.Aber Godshorn ist nicht die letzte Schließung in diesem Jahr: Am Standort Brink ist am 14.Februar Schluss und in Engelbostel am 5. Juli.