Ferienkoffer für Kinder

Das prickelnde Gefühl mit Brausepulver verschönern

Godshorn. Pünktlich zum Sommerferienbeginn holten sich die fünf- bis zehnjährigen Kinder der Kinderkirche in der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Zum Guten Hirten- Godshorn einen Kinderferienkoffer am Gemeindehaus der Kirchengemeinde ab. Mit dem Inhalt können die Kinder mit Unterstützung der Eltern den Koffer verschönern und mit einer Tüte Brausepulver, die ebenfalls enthalten ist, kann das prickelnde Gefühl vom Ferienbeginn noch etwas verstärkt werden. Vielleicht werden einige Koffer auf eine Reise mitgenommen? Gespannt warten das Team der Kinderkirche und die Initiatorin der Aktion Maren Hartmann auf die Postkarten mit Reiseandenken von den Kindern, die dann am Gemeindehaus ausgestellt werden.