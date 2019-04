Feuer bei Schweißarbeiten

Qualm in Werkstatthalle "Am Pferdemarkt"

Langenhagen. Die Ortsfeuerwehr Langenhagen wurde am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einer Werkstatt in der Straße "Am Pferdemarkt" alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges, in diesem Fall des Stadtbrandmeisters Arne Boy,, wurde eine verqualmte Halle einer Autowerkstatt festgestellt werden. Mitarbeiter berichteten Stadtbrandmeister Arne Boy, dass bei Schweißarbeiten ein VW T4 im Innenraum Feuer gefangen habe. Durch eigenständige Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern wurde der Brand bereits größtenteils gelöscht. Einsatzleiter Lars Sill ließ daraufhin einen Trupp mit der Wärmebildkamera am Auto erkunden. Hierbei wurde noch ein bestehendes Glutnest ausgemacht. Mit wenigen Hüben aus der Kübelspritze wurde das Feuer schlussendlich gelöscht. Nach einer ausreichenden Belüftung der Halle wurde as Objekt an den Eigentümer übergeben.