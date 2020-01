Feuerwehreinsätze in der Silvesternacht

Containerbrand, PKW Brand

Alarm: 01.01.2020 um 02.27 Uhr

Ortsfeuerwehren: Lgh (TLF-HTLF)

Einsatzart: Brandbekämpfung (B)

Einsatzort: Langenhagen, Neddernfeld

Einsatzleiter Martin Bombach rückte mit beiden Tanklöschfahrzeugen zur Straße Neddernfeld aus. Dort hatte der Besitzer eines Gewerbebetriebes einen Containerbrand gemeldet, der bereits auf mehrere PKW übergegriffen hatte. Der dichte Nebel in der Nacht erschwerte die Anfahrt der Einsatzkräfte, da sich zudem auch noch viele Passanten in der Silvesternacht auf der Straße befanden.



Bei Eintreffen standen insgesamt fünf PKW in Vollbrand. Bombach setzte insgesamt vier Atemschutztrupps mit drei Rohren zur Brandbekämpfung mit Wasser und Schaum ein und konnte so ein Übergreifen auf weitere PKW verhindern. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis knapp fünf Uhr hin. Auch die Stadtentwässerung wurde hinzugezogen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Betriebstoffe der PKW in die Kanalisation gelangt sind.

Einsatzort: Kaltenweide, Berta-von-Suttner-Ring

Um 00:43 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Kaltenweide am Neujahrstag zu einem brennenden Altkleidercontainer alarmiert. Unter Leitung von Ortsbrandmeister U. Glaser waren 18 Einsatzkräfte vor Ort, öffneten den Container gewaltsam und löschten die brennenden Altkleider ab. Der Container wurde anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet und die Kräfte konnten wieder einrücken.



Feuer auf Balkon

Alarm: 01.01.2020 um 00.13 Uhr

Ortsfeuerwehren: Eng (HLF-LF8) | Lgh (DLK-HTLF) | Sbg (TSFW-MTF) | StBM | Stadt (KDOW2-FB-San)

Einsatzart: Brandbekämpfung (B2)

Einsatzort: Schulenburg, Ulmenstr.

"Feuer auf Balkon" so lautete die Alarmmeldung für die Feuerwehr Schulenburg 13 Minuten nach dem Jahreswechsel. Einsatzleiter Jens Koch rückte innerhalb weniger Minuten mit dem ersten Fahrzeug aus. Schon bei Eintreffen konnte ein Vollbrand auf dem Balkon im 2. OG ausgemacht werden, Koch ließ die Alarmstufe erhöhen und somit die Feuerwehr Engelbostel und Langenhagen nachalarmieren.



Ein Trupp ging im Innenangriff durch die betroffenen Wohnung unter Atemschutz mit einem Rohr zur Brandbekämpfung vor. Ein weitere Trupp kühlte von außen die Fassade, da sich das Feuer bereits bis zum Dach ausgebreitet hatte. Eine sich auf dem Balkon befindende Gasflasche wurde nach Auffinden umgehend gekühlt und in Sicherheit gebracht.



Die Bewohner des Mehrfamilienhauses waren bereits alle evakuiert und wurden vom Rettungsdienst betreut. Sie hatten das Feuer selbst über den Notruf gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung verhindert werden, das Fenster auf dem Balkon war geborsten. Zur Entseuchung kam im späteren Verlauf ein Lüfter zum Einsatz.



Die Kräfte aus Langenhagen, die mit Drehleiter und Tanklöschfahrzeug angerückt waren, konnten zeitnahe aus dem Einsatz entlassen werden, da es weitere Einsatzstellen in Langenhagen gab. Die Kräfte aus Engelbostel unterstützen mit weiteren Atemschutzgeräteträgern.



Ingesamt waren 25 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen vor Ort. Die letzten Kräfte rückten gegen halb drei wieder in die Wachen ein.