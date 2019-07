Seefest am Silbersee am Sonnabend, 10. August

Langenhagen (ok). Den Abschluss bildet am Abend das traditionelle Feuerwerk über dem Wasser. Am Sonnabend, 10. August, geht wieder das Seefest der DLRG Langenhagen am Silbersee mit Kinderfest über die Bühne. Los geht es um 14 Uhr, auch mit Musik, Gegriltem und Getränken. Am Abend spielt ein DJ auf, und auf einer Blaulichtmeile können sich Interessierte informieren. Mehr unter www.langenhagen.dlrg.de.