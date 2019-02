Kinderfasching beim MTV Engelbostel-Schulenburg

Engelbostel/Schulenburg. Tanz und „Modenschau“ auf der Bühne war ein Highlight am Sonntag, 10. Februar, im Saal der „Gaststätte zur Post“. Verkleidet als Engel, Piraten, Prinzessinnen, Polizei, Feuerwehr und vielfältigen Figuren aus der Fantasiewelt verwandelten die kleinen Jecken den Saal zur Karnevalshochburg in Engelbostel. René Schulz versuchte mit flotter Stimmungs- und Diskomusik den Geräuschpegel der tobenden Kinder noch zu überbieten. Viel Spaß hatten die Kinder am Dosenwerfen, Eierlaufen, Glücksfäden ziehen, Sackhüpfen, Dosenlaufen und mehr. Wer sich einen schönen Button anstecken wollte, der durfte ihn sich selbst stanzen. Am großen Maltisch konnten die Kinder sich künstlerisch produzieren.Eltern, Omas und Opas bedienten sich derweil an der umfangreichen Kuchentheke, tranken Kaffee und beobachten ihre Kleinen beim Toben und Tanzen. Das Waffeleisen zischte und dampfte, die leckeren Waffeln waren der Renner.Ein kleiner Wermutstropfen war, dass die „Foxies“, die MTV-Kindertanzgruppe, in diesem Jahr aus Termingründen nicht auftreten konnte. „Wir bedauern dies sehr“, ließ die Tanzleitung wissen. Aber richtig lebhaft wurde es, als sich die „Polonaise Blankenese“ Schulter an Schulter durch den Saal schlängelte. Der alles überragende MTV-Fuchs führte den „Lindwurm“ aus bunten Kostümen an. Fast alles war auf den Beinen.Regina Reimers-Schlichte war fleißig damit beschäftigt, Tombola Lose zu verkaufen. Alle etwa 350 Lose gewannen, es gab keine Nieten. Die Hauptpreise waren ein Gutschein für den Hannoverschen Zoo und eine Eintrittskarte für die Wasserwelt Langenhagen. Luca und Lana waren die glücklichen Gewinner.Mit Hilfe der ehrenamtlichen Organisatoren, Helfer und Sponsoren konnte das schöne Faschingsfest auf die Beine gestellt werden.