Fit für jedes Wetter

Biogasanlage Kaltenweide bekommt zusätzlichen Behälter

Kaltenweide. Mit einem dritten Gärrest-Behälter will die BiKa Betriebseinschrän­kungen durch extreme Wetterlagen vermeiden. Denn bei Dauerregen oder langanhaltender Trockenheit müssen die Gärreste aus der Biogas-Erzeugung teilweise länger gelagert werden, da sie dann nicht als Dünger in der Landwirtschaft genutzt werden können. So reichten im letzten sehr nassen Herbst die vorhandenen Kapazitäten nicht und die Biogas-Produktion musste heruntergefahren werden.Auch die ökologische Energieerzeugung ist von Extremwetterlagen betroffen. Da die Wahrscheinlichkeit von Dauerregen auf der einen und langanhaltender Trockenheit auf der anderen Seite durch die Klimaerwärmung in Deutschland zunimmt, rüstet sich die Biogasanlage Kaltenweide - BiKa GmbH & Co. KG (BiKa) für die Zukunft und erweitert die Lagerkapazität. Mit dem dritten Gärrest-Behälter können die bei der Vergärung der Biomasse entstehenden Stoffe in Zukunft mindestens 270 Tage zwischengelagert werden, bevor Landwirte sie als Dünger verwenden. Bisher reichte der Platz bei voller Produktion nur für 150 Tage. Obwohl die BiKa extern ein Lagervolumen für zusätzliche 30 Tage angemietet hatte, musste die Biogas-Produktion im letzten Winter gedrosselt werden. Somit konnte weniger klimaschonender Brennstoff in Kaltenweide erzeugt werden, als es von der Erzeugungskapazität und der Wärmeabnahme möglich gewesen wäre. „Dadurch können wir unsere Vorteile beim Klimaschutz nicht voll ausspielen und die Kosten für die Produktion steigen unnötig“, berichtet BiKa-Geschäftsführer Jörg Wegener. Um dies in Zukunft zu verhindern, haben die BiKa Gesellschafter beschlossen, einen dritten Behälter für die Lagerung der Gärreste zu bauen. Die Menge der für die Energieerzeugung eingesetzten Biomasse ändert sich nicht, auch wird die Produktion in den Gärbehältern nicht ausgeweitet. „Wir können durch die vergrößerte Lagerkapazität jedoch die Nachgärung ganzjährig nutzen“, beschreibt Wegener einen weiteren positiven Nebeneffekt. Ohne Einsatz zusätzlicher Rohstoffe steige die Biogas-Produktion um ein bis zwei Prozent. Das bedeutet einen zusätzlichen Ertrag von 200 bis 400 Megawattstunden (MWh) Biogas und somit eine noch bessere Effizienz. Auch gebe es weniger Umweltbelastungen, da keine Gärreste mehr ins externe Lager transportiert werden müssen.Der neue Gärrest-Behälter entsteht auf dem Gelände der Biogasanlage. Die Arbeiten beginnen Ende September; geplant ist, dass er ab Frühjahr 2019 für die Lagerung von Gärresten zur Verfügung steht.Seit Ende 2008 liefert die Biogasanlage Kaltenweide klimaschonende Energie für die Energiezentrale Weiherfeld. Betreiberin der Anlage ist die Biogasanlage Kaltenweide - BiKa GmbH & Co. KG (BiKa). Sie wurde am 13. Februar 2008 gegründet und hat das Biogasprojekt von der EPL übernommen. Die EPL hält einen Anteil von 70,4 Prozent an der BiKa, die anderen 29,6 Prozent teilen sich sieben Landwirte aus der Region. Sie liefern auch einen Teil des benötigten Mais und Gras für die Biogasanlage.