Fitness, Kraft und Spaß

Gesünder durch diese Zeit mit den Online-Angeboten der VHS Langenhagen

Langenhagen. Das Repertoire an Online-Kursen im Bereich „Gesundheit und Körperarbeit“ an der VHS Langenhagen wurde erweitert: weiterhin buchbar ist das Seminar „Auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit“ mit Bewegungs- und Meditationsübungen aus verschiedenen asiatischen Gesundheitssystemen, die gleichermaßen Körper, Geist und Seele trainieren.Neu sind zwei Bewegungsangebote: bei der Wirbelsäulengymnastik wird durch gezielte Kräftigungsübungen die Rumpfmuskulatur gestärkt und die Wirbelsäule stabilisiert.Im Kurs Fitness – Kraft – Spaß wird ein individuell dosierbares Training angeboten. Je nach Fitness Level können sich Geübte fordern und Anfänger einen Einstieg finden. Trainiert werden Kondition, Koordination, Balance, Muskeln und Freude an Bewegung.Anmeldungen ist jederzeit möglich – die Angebote stehen bis Ende August zur Verfügung.Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der VHS unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.Anmeldungen über die Homepage oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).