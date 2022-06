Eishockey: Robin Just bleibt ein Scorpion

Wedemark/Langenhagen. Robin Just, viermaliger DEL 2 -Meister, stürmt eine weitere Saison für die Hannover Scorpions. Der gebürtige Slowake mit der Trikotnummer 17 erzielte vergangene Saison insgesamt 20 Tore und 57 Assist (77 Scorerpunkte). Der 34-jährige Stürmer ist ein absoluter Profi in Sachen Fitness und Teamgeist.Justi ist mit unserem neuen Headcoach bestens bekannt, da sie bereits gemeinsam in Bietigheim zweimal die Meisterschaft gewannen. Er freut sich sehr auf die kommende Saison, auch gerade auf die erneute Zusammenarbeit mit Trainer Kevin Gaudet.