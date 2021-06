Sonnabend, 12. Juni, 10 bis 13 Uhr in der Hindenburgstraße

Langenhagen. Mehr als 30 Kisten Kinderkleidung von Größe 50 bis 170 und Kinderschuhe wurden diese Woche an Emma und Paul gespendet. Die Annahme ist nun beendet. Bereits diesen Sonnabend, 12. Juni, von 10 bis 13 Uhr findet der Flohmarkt für Kinderkleidung in der Hindenburgstraße 85 statt. Die gespendete Kinderkleidung wird kostenlos weitergegeben und ein Nachweis für Bedürftigkeit wird nicht benötigt. Wer nicht anstehen möchte, melde sich bitte vorab per Mail unter Familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de an.