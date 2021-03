Flur- und Feldmarkreinigung findet statt

20. März: OAG ruft zu Familien-Spaziergang durch Kaltenweide auf

Kaltenweide. Am Sonnabend, 20. März, findet die diesjährige Flur- und Feldmarkreinigung statt. Die Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweide (OAG) bietet die Aktion trotz der Corona-Pandemie an.. Dazu wurde der Ablauf der Veranstaltung entsprechend angepasst.Die Flur- und Feldmarkreinigung soll in diesem Jahr eher als Aufruf zu einem Spaziergang durch Kaltenweide und die Seestädte - allein oder mit der Familie - betrachtet werden, mit dem Fokus darauf, den herumliegenden Unrat aufzusammeln.Die Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweide gibt am Veranstaltungstag ab 13 Uhr auf demKaltenweider Platz kostenlos Abfall-Sammelsäcke sowie einen Info-Flyer aus. Auf dem Info-Flyer werden Punkte benannt, an denen die gefüllten Sammelsäcke abgelegt werden können. Der Treckerclub Kaltenweide von 1988 – Mitglied der OAG - wird ab 17 Uhr die Abfallsäcke an den benannten Punkten einsammeln und der Entsorgung zuführen. DieTeilnehmer müssen somit den gesammelten Müll nicht auf eigene Kosten oder über den eigenen Hausmüll entsorgen.OAG und die Stadtverwaltung Langenhagen, die im Vorab-Gespräch keine Bedenken geäußert hatten, haben sich darüber hinaus eine kleine Überraschung für alleTeilnehmer überlegt. Florian Windeck – Vorsitzender der Ortsarbeitsgemeinschaft: „Wir hoffen möglichst viele Kaltenweider zu diesem besonderen Spaziergang durch Kaltenweide bewegen zu können, denn es liegt erschreckend viel Müll in den Grünanlagen, auf Wegen und am Wegesrand herum. Dieses ist insgesamt kein schöner Anblick, auch stellt der Unrat eine Gefahr für die Tierwelt dar!