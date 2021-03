Sammelaktion in Engelbostel und Schulenburg

Engelbostel/Schulenburg. Im letzten Jahr wurde die Flurreinigungaufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Entsprechend sieht es in undum die Ortschaften Engelbostel und Schulenburg aus.Zur diesjährigen Flurreinigung laden der Ortsrat Engelbostel undSchießsportverein Schulenburg zum Unratsammeln ein. "Die Flur-reinigung soll und muss dieses Jahr stattfinden, sonst werden wirzugemüllt", so Ortsbürgermeisterin Bettina Auras.Die Flurreinigung soll haushaltsweise und für die Teilnehmer individuellzu unterschiedlichen nicht festgesetzten Zeiten stattfinden.Nach dem Motto „Gemeinsam geht es am besten“ kann am 19.Märzab 15 Uhr und am 20.März ab 11 Uhr von alle Interessierten mit freigeplanten Routen in den Ortschaften und in der Gemarkungvon Engelbostel und Schulenburg Unrat gesammelt werden. Hierzukönnen die speziell dafür gedachten Müllsäcke in Engelbostel beiBettina Auras in der Kirchstraße 46-48 und in Schulenburg beiDirk Auf dem Berge, Dorfstraße 45, abgeholt und gefüllt wiederabgegeben werden. Vor Ort werden weitere mit der Pandemieverbundene Informationen verteilt.Sollten größere Gegenstände unterwegs gefunden werden, so sollten dieseper Standortmeldung Whats App an Bettina Auras oder Dirk Auf dem Bergegemeldet werden, damit diese später eingesammelt werden.Eine Teilnehmerliste ist bei Abholung der Säcke auszufüllen.Eine Dankeschönaktion wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben.