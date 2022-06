Flying Sparkles geben Bühnencomeback

25. und 26. Juni: Flying Sparkles back in Spotlight

Langenhagen. Sowohl die traditionelle jährliche Weihnachtsshow des Mädchenturnen vom SC Langenhagen als auch der Showact des Jahres musstencornabedingt ausfallen. Doch nach fast zwei Jahren Pandemie pause geben die Flying Sparkles ihr großes Bühnencomeback.Die amtierende „Mannschaft des Jahres“ lädt hierzu Jung und Alt am für 25. und 26. Juni ins Kulturzelt am CCL ein.Das Publikum erwartet ein breit gefächertes Programm das von Turnen, Akrobatik und Tanzen geprägt ist - von Kleingruppen, Duos und Solos vorgetragen wird, sowie sämtliche Altersklassen der Flying Sparkles abdeckt.Als ganz besonderen Höhepunkt feiert die Mannschaft um Trainerin Lisa Reichert Prämiere und wird mit ihrer neue Choreographie "Circus" mit der sich die Flying Sparkles für das Landesfinale des Rendezvous der Besten im Juli qualifiziert haben, erstmalig an diesem Wochenende vor Publikum auftreten.Die Mädchen und Jungen trainieren fleißig um ihren Zuschauern zu zeigen, was sie trotz der Pandemie und seit der Zeit danach erreicht haben und freuen sich ihrem Publikum ihr Können und ihre Performance dazu bieten. Die Flying Sparkles treten am Sonnabend, 25. Juni, ab 16 Uhr und Sonntag, 26. Juni,ab 13 Uhr für jeweils etwa zwei Stunden auf. Einlass ist an beiden Tagen jeweils eine Stunde vorher. Tickets gibt es an der Tageskasse und kosten für Erwachsene vier Euro, für Kinder zwei Euro Für das leibliche Wohl ist durch Essen und Getränke ebenfalls gesorgt.