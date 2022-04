Fotografieren neu entdecken

Foto-Kurse der VHS Langenhagen

Langenhagen. Ob Crashkursus, Seminar oder Fotoreise, wer sich im Bereich der Fotografie ausprobieren möchte, findet in den kommenden Monaten etwas Passendes in der Volkshochschule Langenhagen.So wird es am 30. April ein Tagesseminar zur Streetfotografie geben, indem sich die Teilnehmenden dieser Fotografie-Form zunächst theoretisch nähern und danach die Tipps direkt in die Praxis umsetzen.Vorhandenes Licht wie das der Abendsonne gekonnt für das eigene Motiv zu nutzen, ist eine Herausforderung, daher ist am 4. Mai die Gelegenheit im vhs-Kurs „Available Light – Modelwalk“ anhand von Portrait- und Personenfotos zu üben.Darüber hinaus ist für Fortgeschrittene an einem August-Wochenende eine exklusive Fotoreise nach Leipzig geplant, bei der ebenfalls Portrait- und Peoplefotografie im Vordergrund steht. Weitere Information und die Anmeldung finden sich auf der Webseite der Volkshochschule: www.vhs-langenhagen.deFragen beantwortet das VHS-Team unter (0511) 73 07 9710 und info@vhs-langenhagen.de.