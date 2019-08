Fotografieren und Präsentieren

Seminar für Jugendliche am 30. und 31. August im Martinshaus

Langenhagen. Fotoseminar iim Martinshaus der Elisabethkirche mit einem Profi: Uwe Stelter arbeitet mit Kunstvereinen, unterschiedlichen Kirchengemeinden, der Klosterkammer Hannover, Volkshochschulen (Hannover, Essen, Hildesheim, Celle), Stadtteilzentren, diversen Unternehmen und der Leibniz Universität Hannover zusammen. 2008 wurde er für seine Arbeiten mit dem „pro visio“ Kulturpreis der Stiftung Kulturregion Hannover ausgezeichnet. Im Rahmen der Bewerbung der Stadt Hannover um den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ realisiert er beispielgebend partizipative Kunstprojekte. Seine Fotografien und Kunstprojekte sind in Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen.Das Fotoseminar für Jugendliche im Alter bis zu 25 Jahren besteht aus drei Teilen: Fotografieren / Auswählen / Präsentieren. Die Jugendlichen erlernen den Umgang mit der Kamera, fotografieren und überprüfen Bildausschnitt und Komposition. Die Unterschiede zwischen Realität und Abbild werden besprochen, die eigene Sprache der Fotografie entdeckt. Am Ende des Workshops wählen die Jugendlichen ihre Bilder für eine Ausstellung in der Elisabethkirche aus. Die Dateien werden von Uwe Stelter für die Vergrößerungen aufbereitet und von einem Fotolabor in größerem Format geprinted. Die Fotografien werden gemeinsam gerahmt und gehängt. Im Rahmen einer feierlichen Eröffnung werden die Ergebnisse des Kunstprojektes präsentiert. Die Termine: Freitag, 30. August, 14 bis 18 Uhr und Sonnabend, 31. August, 10 bis 17 Uhr. Anmeldung erforderlich unter www.elisabethgemeinde.de oder im Kirchenbüro (Kirchplatz 7 / 0511-773943)