Fotos einer Pilgertour

Abendgespräch am 30. März in der St. Paulusgemeinde

Langenhagen. Abendgespräch am Mittwoch, 30.März, um 19 Uhr in der St. Paulusgemeinde Langenhagen: Eberhard Engel-Ruhnke berichtet mit einer Fotoschau von seiner Pilgertour,im vorigen Frühherbstvon der St. Paulusgemeinde Langenhagen zur Partnergemeinde Bethlehem in Leipzig führte. Insgesamt wurden 444 Kilometer in 20 Etappen bewältigt und es nahmen 22 Pilger an verschiedenen Etappen teil. Die Besucher können sich auf die faszinierende Welt des Pilgerns einlassen und die verschiedenen Highlights nochmal mit nachvollziehen. An diesem Abend werden auch verschiedene Mitpilger dabei sein, mit denen Besucher gern ins Gespräch kommen können. Es werden Wein sowie alkoholfreie Getränke angeboten. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht, am Sitzplatz kann die Maske abgelegt werden.