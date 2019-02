Frauenrechte und Demokratie

Frauenkulturfest in der Volkshochschule am 15. März

Langenhagen. Das neue Programm des diesjährigen Frauenkulturfests ist erschienen - diesmal unter dem Motto „Frauenwunder“.Das Fest findet am Freitag,15. März, im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße 17 statt und beginnt um 17.30 Uhr mit der Eröffnung der Ausstellung „Wunderland“ mit Arbeiten der Wedemärker Künstlerin Agata Malek, deren Zeichnungen bis zum 25. April montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr zu sehen sein werden.Um 18 Uhr spricht die Soziologin, Autorin und Vorstandsfrau von Terre des Femmes, Necla Kelek, über den Zusammenhang von Frauenrechten und Demokratie. Sie nennt dabei die häufige Kollision von Wertevorstellungen bei den Themen Demokratie, Männlichkeitsbilder und Frauenrechten vor allem im Hinblick auf die Flucht- und Migrationswelle der letzten Jahre. In ihrem Vortrag geht sie der Frage nach, wie die #Me Too-Debatte und die europäische Frauenbewegung einen Beitrag innerhalb der muslimischen Community leisten können.Die in der Türkei geborene Sozialwissenschaftlerin und Publizistin ist eine prominenteislamische Stimme in Deutschland. Sie hat sich als Menschenrechtlerin und Kritikerindes autoritären Frauenbilds im traditionellen Islam einen Namen gemacht. Kelek wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2005 und dem Freiheitspreis 2011. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Ende des Vortrags erwartet die Anwesenden ein Büffet.Die Kabarettistin Sia Korthaus lädt um 20 Uhr zu ihrem Programm „Lust auf Laster“ ins daunstärs. Hier dreht sich alles um die Verlockungen des Lebens und dass wir ruhig zu unseren kleinen Sünden stehen sollten. Nicht umsonst ist in dem Wort "Konfektionsgröße" "Konfekt" enthalten. Sia Korthaus macht Lust auf Laster, denn sie kann diesbezüglich aus dem Nähkästchen plaudern und ein Lied davon singen und zwar nicht nur für Fernfahrer.Seit 1996 tritt Sia Korthaus mit Solo-Programmen auf vielen deutschen Kleinkunstbühnen sowie Funk und Fernsehen auf (unter anderem Nightwash, WDR-Ladies Night) und hat zahlreiche Kabarett-Preise gewonnen. Der Eintritt kostet 15 Euro.Karten für die Lesung und das Kabarett gibt es in der VHS-Geschäftsstelle im Eichenpark, in der Buchhandlung C. Böhnert sowie gegebenenfalls an der Abendkasse.