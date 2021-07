Freikarten fürs Kino

Cinemotion-Team startet wieder durch

Langenhagen (ok). Die Pause war lang, aber jetzt geht es wieder richtig los. Nach etwa 15 Monaten laufen wieder Filme im Cinemotion an der Walsroder Straße. Assistentin Diana Zwacka hat jetzt erst einmal übergangsweise die Theaterleitung übernommen, nachdem Ulla Petzelt in den Ruhestand gegangen ist. Sie hofft, die sich die Besucher wieder freuen, Filme mit Cola, Popcorn oder Nachos garniert zu genießen. am Donnerstag, 15. Juli, geht es um 15 Uhr wieder los. Wahrscheinlich mit "Fast Furious" und "Croods" Zum Re-Start werden fünf Mal zwei Freikarten für einen Film der Wahl unter den ersten 100 Einsendungen verlost. Wer wieder Lust auf Unterhaltung auf großer Leinwand hat, melde sich bitte unter d.zwacka@cinemotion-kino.de. Einsendeschluss ist Freitag, 23. Juli. Das ECHO wünscht viel Spaß im Cinemotion!