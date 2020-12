Freude in dieser schweren Zeit

Weihnachtssterne und Lesezeichen für den Margeritenhof

Kaltenweide. Die Betreuungskinder aus dem Förderverein der Grundschule Kaltenweide haben für die Bewohner des Margeritenhofes für eine vorweihnachtliche Überraschung gesorgt. Die Kinder unter der Leitung von Edyta Pawlak-Graßmann und Svetlana Hertel haben in den vergangenen Wochen für jeden Bewohner je ein Lesezeichen gebastelt. Zudem wurden noch Weihnachtsterne zur Dekoration in der Einrichtung übergeben. Den Schülern der Grundschule Kaltenweide war es ein großes Anliegen, in dieser schweren Zeit für etwas Freude zu sorgen. Eine tolle Leistung und eine Supergeste in Kaltenweide.