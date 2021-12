Freude über Geldspenden

Logistikunternehmen Pralle bedenkt Hilfsorganisationen

Langenhagen. Es ist mittlerweile gelebte Tradition, dass das Logistikunternehmen Pralle zum Weihnachtsfest auf Geschenke für ihre Kunden verzichtet. Stattdessen dürfen die Mitarbeiter des Langenhagener Familienunternehmens jährlich entscheiden, welche regionalen Hilfsorganisationen mit einer Geldspende bedacht werden sollen. So waren Stefan Sippel aus der Geschäftsleitung sowie Assistentin Jennifer Weiß auch in diesem Jahr unterwegs, um ganz persönlich die freudige Botschaft einer Unterstützung von jeweils 500 Euro zu überbringen. Ausgewählt wurden folgende Organisationen: Der Hospizverein Langenhagen schenkt Patienten auf ihrem letzten Weg kostbare Zeit und spendet vor allem in der Weihnachtszeit Kraft durch regelmäßige Besuche und Vorlesestunden im Hospiz. Die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark setzt sich für Menschen mit Behinderung ein und die Spende kommt einem Förderprogramm für die ganz Kleinen zugute - Neugeborene mit geistiger oder körperlicher Einschränkung benötigen spezielle Hilfsmittel und Spielzeug im Alltag. Mit dem Kleiderladen des Deutschen Kinderschutzbundes in Burgwedel wird ein weiteres Projekt für hilfsbedürftige Kinder und Eltern unterstützt. Alle Organisationen haben sich sehr über die Zuwendung und auch den persönlichen Besuch, gerade in diesen schweren Tagen, gefreut.