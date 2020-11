Freude über Trikots und Bälle

Langenhagen. Vielen Dank sagen die Kinder aus den Kinderheimen und bedürftigen Familien der Organisation "Licht für Bulgarien" in Blagoevgrad für die Trikots und Bälle von Sparta Langenhagen. Der Kontakt kam über die Familie von Josias aus der E-Jugend zustande, die die Leiterin der Organisation kennt und ihre Arbeit unter den Ärmsten in Bulgarien unterstützen möchte. Die Organisation "Licht für Bulgarien" unterstützt neben Waisenkindern auch Familien in Notlagen und Projekte in ärmlichen Dörfern in den Bergregionen. Neben normalen Kleiderspenden war diese besondere Paketfüllung eine große Freude für die Kinder. Vor Weihnachten werden wieder Pakete auf die Reise gehen. Wer "Licht für Bulgarien" zum Beispiel mit ausrangiertem Spielzeug oder auch auf anderem Weg unterstützen möchte, kann sich gern unter spartalangenhagen@gmail.com melden.