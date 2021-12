"Friedrich Duensing" werkelt im Heim am Silbersee

Lions-Club unterstützt christliche Pfadfinder bei Bauprojekt

Langenhagen (ok). Lokale Projekte liegen dem Lions-Club Langenhagen sehr am Herzen, und seit einiger Zeit unterstützen die Mitglieder auch den Stamm "Friedrich Duensing" der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD). Die Pfadis verfolgen seit etwa sechs Jahren ein großes Ziel, die Renovierung ihres Heimes am Silbersee. Das Ganze geht fast ausschließlich in Eigenleistung über die Bühne, viele helfende Hände sind gefragt. "Vorher war hier ein Kiosk, den wir vor sechs Jahren von der Stadt übernommen haben. Seitdem haben wir hier an unzähligen Montagabenden und auch Bauwochenenden gewerkelt", sagt Florian Ostendorp. Erst einmal ist alles entrümpelt und entkernt, dann ein Gruppenraum fertiggestellt worden. Für den Anbau suchen die Pfadfinder noch einen Sponsor für die Fenster, dann kann es auch hier weitergehen. Was das Thema Dämmung angeht, so hat der Lions-Club jetzt dem Stamm am Silbersee mit Material im Wert von rund 800 Euro unter die Arme gegriffen. Denn für die "Löwen" steht bei allen Aktionen das Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" im Vordergrund. Aber sie packen auch mit an, wenn Hilfe gefragt ist. Im Sommer hat Rüdiger Knesebeck das Amt des Präsidenten von Manfred Meier übernommen und schon eine Menge Aktionen wie etwa einen Besuch beim NABU, das Herbstschießen oder die Besichtigung der "Ateliers 150" in Hannover-Hainholz angeschoben. Jetzt scheint die Pandemie die Lions wieder etwas auszubremsen. Beim Neujahrsspaziergang am 9. Januar wollen sie aber auf jeden Fall noch einmal bei den Pfadfindern vorbeischauen und sich nach dem Baufortschritt erkundigen. Die öffentlichkeit will der Stamm dann im Frühjahr zu einem Tag der offenen Tür einladen.