Elke Düsing kocht in der Martinskita in Engelbostel

Engelbostel/Schulenburg. „Das passt super, hier bin ich genau richtig“, freut sich Elke Düsing und rührt in der Pfanne gedünstete Zwiebeln an. Seit Anfang Mai kocht die Resserin in der Kita in Engelbostel täglich für 46 Kita-Kinder und für die fünfzehn Krippenkinder.„Frisch und lecker muss es sein und da probiere ich gerade ganz viel neues aus“, erzählt die Köchin, die vorher in der Grundschule in Elze für die Grundschulkindern das Mittagessen serviert hat. Dort habe sie aber die Speisen nur anrichten dürfen, die vorab in einer Großküche durch einen Caterer vorbereitet wurden.„Bei „fit kid“ und Chefkoch im Internet lasse ich mich inspirieren“, verrät Düsing und benennt ihren eigenen Anspruch klar: „Maximal zweimal die Woche gibt es Fleisch und vor allem viel Gemüse.“ Die Erzieherinnen schauen sich vorher mit den Kindern den Sellerie und den Rosenkohl genau an, so dass die Kleinen durch die Küche ganz viel Neues kennenlernen. Und sie werden auch verwöhnt: Kürzlich gab es sogar Spargel! Fertigsoßen braucht die Köchin allerdings nie einzukaufen: „Meinen als Beruf Hauswirtschafterin habe ich auf einem Hof gelernt, darum weiß ich, wie ich vieles selbst zubereiten kann.“