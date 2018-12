Langenhagener Singkreis sucht Mitstreiter

Langenhagen (ok), Das Adventskonzert rund um den Weihnachtsmarkt an der Elisabethkirche war der letzte Auftritt in diesem Jahr. Der Langenhagener Singkreis verabschiedet sich zum Jahreswechsel in seine wohlverdiente Pause. Aber Chorleiter Volker Bublitz hat für 2019 bereits ein frisches neues Repertoire vorbereitet. Am Dienstag, 8. Januar, starten die wieder die Chorproben im Musikraum der IGS Langenhagen. Ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Notenkenntnisse sind für das Mitwirken im Chor nicht erforderlich. Kontakt: Sabine Spieker, Telefon (0511) 73 58 98.