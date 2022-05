Frühjahrskonzert der Musikschule live im Kulturzelt

Bekannte Sängerin stellt sich als neue Jazz/Rock/Pop-Lehrerin vor

Langenhagen. Mit einem abwechslungsreichen Programm präsentiert sich die Musikschule am Sonntag, 8. Mai, um 17 Uhr im Kulturzelt im Stadtzentrum zu ihrem traditionellen Frühjahrskonzert. Mit Rockbands, BigBand, verschiedenen Ensembles und Solisten mit Blas- und Streichinstrumenten, Drums, Gitarren ist für jeden Geschmack etwas dabei.Ein Höhepunkt ist der Auftritt der neuen Lehrerin Donata Jan mit ihrer bezaubernden Stimme. Die in der Szene etablierte, studierte Jazz-Sängerin brachte vorigen Sommer ihr erstes Album heraus. Für einen ersten Eindruck finden sich zahlreiche Videos auf youtube.Im Foyer des Kulturzeltes gibt es außerdem einen Infostand rund um die Musikschulfreizeit 2022 vom 12 bis 22. August auf der Insel Föhr. Noch sind ausreichend Plätze frei. Anmeldungen sind direkt am Infostand im Kulturzelt oder unter www.musikschulfreizeit.com möglich. Einlass ist ab 16.30 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei.Der Musikschulleiter Stefan Polzer lädt Interessierte herzlich zu zwei Terminen im Juni, im Kulturzelt, ein: Sonnabend, 18. Juni, 10 bis 13 Uhr - Tag der offenen Tür mit großem Bühnenprogramm und Sonntag, 19. Juni, 17 Uhr - großes Jubiläumskonzert der PercussionGroup Langenhagen PGL mit spektakulärem Programm.