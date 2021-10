7. November, 16 Uhr: Konzert des Zupforchesters im Schulzentrum

Langenhagen. Anderthalb Jahre musste weitestgehend auf das kulturelle Leben verzichtet werden. Veranstaltungen durften kaum stattfinden, selbst das Proben in den Vereinen war nur eingeschränkt möglich. Jetzt kann es wieder losgehen, wenn auch mit mehr Bedacht als in früheren Jahren.Am Sonntag, 7. November, findet um 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums das Herbstkonzert des Langenhagener Zupforchesters statt. „Seit Mai konnten wir wieder proben. Nun juckt es in den Fingern, das Ergebnis dem Publikum auch präsentieren zu können.“ sagt Michael Körbis, der Vorsitzende und und einer der Dirigenten. Musikalisch wird diesmal auf barocke und klassische Töne verzichtet: Folklore aus Südamerika, Asien und Europa steht auf dem Programm, gewürzt mit etwas Filmmusik. „Quasi ein Frühlingserwachen im Herbst! Einige der Titel wie etwa der Cancan von J. Offenfach sind weltbekannt und laden zum Mitklatschen und Schunkeln ein.“Der Titel des Konzerts „Zupfmusik? - Aber Sicher!“ deutet bereits den Umgang mit der Covid-Situation an. Damit nach der Einnahme der Sitzplätze auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verzichtet werden kann, muss jeder Zuhörer in Sachen Covid genesen oder vollständig geimpft sein (2G-Regel, wird beim Einlass kontrolliert). Zusätzlich werden zwischen haushaltsfremden Gruppen Plätze freigelassen, damit das Ansteckungsrisiko möglichst gering gehalten wird.