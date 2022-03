Führungswechsel bei Langenhagens Polizei

Christoph Badenhop übergibt an Nachfolger Nils Becker

Langenhagen. Er sei aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten, sagte Christoph Badenhop. Der Anlass war auch ein besonderer. Denn der Leiter des Polizeikommissariats Langenhagen verabschiedete sich von seiner bisherigen Funktion. Im Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Langenhagen gehörten Mitglieder von Bundes- und Landespolizei genauso zu den Zuhörern wie Kollegen aus der Dienststelle Langenhagen sowie aus der Polizeiinspektion Burgdorf (PI) – die er übernommen hat. Die offizielle Entlassung nahm Volker Kluwe vor, Polizeipräsident der Polizeidirektion Hannover.Badenhop leitete seit Juni 2020 das Langenhagener Kommissariat und zuvor fünf Jahre die Dienststelle in Ronnenberg. Der gebürtige Göttinger hatte schon im Kindesalter den Wunsch gehegt, Polizist zu werden. „Er hat gern eine Mütze getragen und sich auch nichts aus den Sprüchen seiner Mitschüler gemacht, die andere Berufswünsche hatten“, berichtete sein Vater Hartmut Badenhop.Badenhops Nachfolger steht bereits fest. Nils Becker übernimmt das Amt des Langenhagener Polizeichefs. Er erhielt von Badenhop symbolisch den Schlüssel für das Kommissariat überreicht. Kurios: Während Badenhop nun die PI in Burgdorf übernimmt, kommt der 36 Jahre alte Becker von dort. In der PI war er der sogenannte Leiter Einsatz. Die beiden werden weiter zusammenarbeiten, da das Kommissariat Langenhagen der PI Burgdorf untergeordnet ist.