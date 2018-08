Fünf Euro für Trimm-dich-Pfad

Tolle Preise bei Löwenregatte am 18. August

Langenhagen (ok). Ein besonderes Highlight bein Seefest, das am Sonnabend, 18. August, am Silbersee über die Bühne geht, ist die Löwenregatta. Sehr viele Plastikbälle mit dem Löwenkopf werden in Richtung Ziellline um die Wette treiben. Start ist an dem Sonnabend um 17 Uhr auf dem Silbersee. Die Bääle werden noch bis Freitag, 17. August, in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL verkauft. Interessenten können sich auch unter loewenregatta@buergerstiftung-langenhagen.de melden. Das Geld soll nach den Plänen von Bürgerstiftung und Stadt in einem 400 bis 1.000 Meter langen Trimm-dich-Pfad in der Nähe des Stadtzentrums investiert werden. Wer die fünf Euro zahlt, bekommt eine Nummer und ein Zertifikat. Den drei Erstplatzierten beim Wettrennen auf dem Silbersee winken übrigens tolle Preise – Bonuskarten für die Wasserwelt über 200, 100 und 50 Euro.