Besonderes Jubiläum bei Medizin Mobil

Langenhagen. Bei Medizin Mobil am Straßburger Platz gab es ein ganz besonderes Jubiläum. Die Bewohnerin Ella Kasper-Winter wurde Ur-Urgroßmutter und das Baby schaute in der Einrichtung erstmalig vorbei. Mitgebracht hatte der kleine Bennet seinen Vater, Oma und Uroma. Fünf Generationen auf einen Blick. Das alle Damen einen roten Pullover trugen scheint in der Familie zu liegen.