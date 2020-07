Fünf Mal Kleinkunst vom Feinsten

31. Juli bis 16. August: Kulturring Godshorn plant Open-Air-Sommerfestival beim TSV

Godshorn (ok). Keine Veranstaltungen in dieser Saison wegen der Corona-Krise und der daraus resultierenden strengen Auflagen für Vorstellungen im Dorfgemeinschaftshaus: Der Vorstand des Kulturrings Godshorn wollte sich nicht so einfach seinem Schicksal ergeben und überlegte sich eine Alternative. Der Kulturring geht nach draußen, hat für die Zeit vom 31. Juli bis zum 16. August ein Open-Air-Sommerfestival mit insgesamt fünf Veranstaltungen geplant. Natürlich auch unter den derzeit gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Jeder Besucher muss seinen Namen hinterlassen, die 150 Stühle werden in gebührendem Abstand aufgestellt. Ein Platzanweiser übernimmt die Regie, der Mund-Nase-Schutz darf nur während der Vorstellung abgenommen werden. Es wird gegrillt, aber gegessen werden darf nur vor der Vorstellung. Getränke aus der Flasche vor der Vorstellung und während der Pause, nur Wein wird im Glas ausgeschenkt. Eine Menge corona-bedingte Einschränkungen, aber die fünf Gastspiele werden die Kulturbegeisterten nach Meinung des Vorstandes des Kulturringes entschädigen. Vorsitzender Detlef Euscher: „Wir bieten Comedy vom Feinsten auf einer LKW-Wechselbühne, die uns die Firma Böhm kostenlos für den Zeitraum zur Verfügung stellt.“ Veranstaltungen mit alten Bekannten, die sich in Godshorn wie zu Hause fühlen, aber auch neue Gesichter. Den Auftakt im Biergarten der Clubgaststätte des TSV Godshorn macht Roberto Capitoni am Freitag, 31. Juli, mit seinem „Best of“. Eine Woche später, am Freitag, 7. August, folgt Murzarella mit ihrem Programm „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“. „In meinem nächsten Leben werd' ich Mann“ lautet das Motto von Mirja Regensburg am Dienstag, 11. August. Drei Tage später, am Freitag, 14. August, kommen Sascha Korf & Special Guest Alexis Kara mit „Best of Impro“. Den Abschluss der kleinen Reihe bildet dann Desimo, der unter anderem mit Jan Langreder an den Spielplatzweg kommt, um am Sonntag, 16. August, seine „Magic Mix Show“ zu präsentieren. Beginn der Vorstellungen ist immer um 19 Uhr, Einlass um 17.45 Uhr. Der Eintritt liegt bei 20 Euro. Tickets können nur online unter www.kulturring-godshorn.de mit dem dort hinterlegten Reservierungsformular bestellt werden.