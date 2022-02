Für alle Schmökerfreunde

Neues Angebot im Quartierstreff Wiesenau

Langenhagen. Wer kennt das auch: ein Buch, dass einen so richtig „gepackt“ hat oder eine Geschichte, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht? Schon der amerikanischeSchriftsteller James Daniel wusste: „Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie.“Der Verein win lädt alle Schmökerfreunde herzlich zu einem Austausch über Lieblingsgeschichten und favorisierte Autoren ein. Ab dem 8.Februar wird jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr in geselliger Runde über aktuelle Geschichten oder immer wieder gern gelesene Erzählungen geplaudert.Wir sind neugierig auf spannende, lustige, dramatische, traurige, phantasievolle, (auto-)biographische, skurrile, schaurige und mystische Geschichten! Gerne können die Bücher mitgebracht werden. Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Anregung für noch unbekannte Bücher oder Geschichten. Zum angeregten Gespräch wird ein kleiner Snack gereicht.Bei Interesse an der Veranstaltung melden Interessierte sich bitte im Quartierstreff Wiesenau. Das Angebot ist kostenfrei.Die Veranstaltung findet im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, statt.