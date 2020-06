Für den eigenen Garten eindecken

famila Langenhagen verlost fünf Gutscheine für Dehner-Fachmarkt

Langenhagen (ok). 50 waren es im ganzen Bundesgebiet, fünf allein im Langenhagener famila-Markt. Die Rede ist von 100-Euro-Gutscheinen, die bei einem Preisrätsel verlost worden sind. Zwei der fünf glücklichen Gewinner waren jetzt in das große Warenhaus an der Hans-Böckler-Straße gekommen, nahmen die Gutscheine von Non-food-Mitarbeiterin Nadine Gerlich entgegen und können sich jetzt im Gartencenter Dehner an der Westfalenstraße eindecken. Und sie haben auch schon konkrete Vorstellungen: Ines Einecke will ihre Terrasse verschönern, Jürgen Dittmer braucht eine Tauchpumpe. Bei famila geht es mit den Aktionen weiter; Warenhausleiterin Dagmar Rohmann kündigte schon eine spanische Woche mit dem „Casa Lorenzo“ an.